Agência de Desenvolvimento cria grupos de trabalho com universidades

Da Redação



24/06/2021 | 16:36



Em reunião virtual realizada na manhã desta quinta-feira (24), a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e sete universidades instaladas na região definiram a criação de quatro grupos de trabalho – Portal de Indicadores Regional, Ecossistema Tecnológico, Inventário Regional e Ações Acadêmicas – com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a academia, o setor econômico e as sete prefeituras.

“As universidades devem estar no centro das discussões para o desenvolvimento do Grande ABC. Não queremos inventar a roda, todos já possuem projetos e ações, agora é apresentar tudo para o setor econômico e o poder público", afirmou Aroaldo Oliveira da Silva, presidente da entidade. Em entrevista exclusiva ao Diário, publicada na última segunda-feira, o dirigente já havia adiantado que as administrações veem a necessidade de “conversa mais regionalizada”.

Segundo Silva, o Portal de Indicadores foi uma demanda das secretarias de desenvolvimento econômico das prefeituras, enquanto o grupo de trabalho Ecossistema irá tratar sobre iniciativas na área de inovação, cidades inteligentes e indústria 4.0. O Inventário Regional será responsável pelo levantamento de informação para guiar o desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que o grupo de Ações Acadêmicas irá organizar simpósios e painéis sobre temas de interesse do setor produtivo e da sociedade.

Participaram do encontro a UFABC (Universidade Federal do ABC), a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a Fundação Santo André, a Unip (Universidade Paulista), a FEI, a Universidade São Judas e a Universidade Metodista, além das entidades Universal LAB, Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos).