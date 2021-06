Assistente do programa Hora do Faro anuncia a primeira gravidez

23/06/2021 | 16:10



Valeska Reis, assistente de palco do programa Hora do Faro, publicou uma foto gravidíssima no Instagram no dia 23 de junho! Ao lado do marido Pedro Silva, Valeska exibiu a sua barriga de quatro meses de gestação aos seus seguidores na rede social.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, a Mestre de Cerimônia da escola de samba Império de Casa Verde contou que ela e Pedro decidiram ter um bebê no Réveillon de 2020:

- Eu não pensava tanto nessa possibilidade de ser mãe, mas sabia que em algum momento isso iria acontecer. Após seis anos de relacionamento, com a relação mais estável, começamos a conversar sobre isso. [...] Eu não tenho preferência por sexo, mas, desde o início, penso que será um menino. O pai pensa o mesmo. A família está superfeliz. E nesse momento de pandemia, foi uma notícia linda para alegrar nossa família. De lá pra cá tudo mudou.

Esse é o primeiro filho do casal, que vem lidando bastante com os hormônios aflorados da gravidez:

- No início, sentia muito enjoo, vômito, sono, cansaço e muita fome. Hoje, só não tenho mais enjoos e vômitos. Já é uma grande coisa, né? (Risos). Uma coisa que notei foi a mudança da minha personalidade. Acredito que hoje estou mais calma, mais tranquila. Estou surpresa com as transformações no meu corpo, também, mas estou amando passar por esse momento.