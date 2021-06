Novo programa do Faustão já tem fila de anunciantes

23/06/2021 | 13:10



Como você está acompanhando, Fausto Silva deixou o Domingão do Faustão da Rede Globo após 32 anos de casa para se aventurar em uma nova emissora, agora na Bandeirantes.

Segundo informações compartilhadas por Carla Bittencourt do jornal Metrópoles, o novo programa de Faustão nem estreou, mas já está com tudo. Isso mesmo, tudo porque já existe uma fila imensa de anunciantes querendo pagar para estar no atração.

Além disso, de acordo com a jornalista, o novo programa de Fausto Silva vai contar com quadros oriundos do Domingão do Faustão e o grande time de bailarinas. Um dos quadros que já é presença confirmada é o Arquivo Confidencial e as videocassetadas.

Para quem não sabe ainda o que aconteceu, segundo a colunista, Faustão e a Globo acabaram rescindindo o contrato do comunicador por uma suposta irritação dele em ver Luciano Huck confirmar na televisão que iria ocupar o seu lugar a partir de 2022.