Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, seguindo recuperação de Wall Street

22/06/2021 | 07:13



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 22, seguindo Wall Street, que ontem se recuperou da sinalização do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de que poderá retirar estímulos monetários antes do esperado.

O índice japonês Nikkei liderou os ganhos na Ásia hoje, com valorização de 3,12% em Tóquio, a 28.884,13 pontos, revertendo quase toda a queda de segunda-feira. Já o sul-coreano Kospi avançou 0,71% em Seul, a 3.263,88 pontos, e o Taiex registrou alta marginal de 0,07% em Taiwan, a 17.075,55 pontos.

O dia também foi de ganhos na China continental: o Xangai Composto subiu 0,80%, a 3.557,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,51%, a 2.408,41 pontos.

Exceção, o Hang Seng caiu 0,63% em Hong Kong, a 28.309,76 pontos.

O apetite por risco predominou na região asiática após as bolsas de Nova York se recuperarem com vigor ontem de perdas que sofreram na semana passada quando o Fed indicou que seu primeiro aumento de juros poderá vir em 2023, e não mais em 2024, em meio à recuperação econômica dos EUA e o salto da inflação no país, que já superou de longe a meta oficial de 2% do BC americano.

Em discurso preparado para uma audiência nesta terça-feira no Congresso americano, o presidente do Fed, Jerome Powell, vai reiterar sua avaliação de que o recente avanço da inflação dos EUA ao maior nível em 13 anos acabará sendo temporário.

Já na Oceania, a bolsa australiana teve hoje seu melhor desempenho desde 1º de março, apagando a maior parte das perdas da sessão anterior. O S&P/ASX 200 avançou 1,48% em Sydney, a 7.342,20 pontos, impulsionado por ações de bancos e de mineradoras. (Com informações da Dow Jones Newswires).