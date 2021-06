Prêmios do Desafio motivam a inscrição de jovens do 6º ano

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



22/06/2021 | 00:59



Com apenas 11 anos, Isadora Antunes Batista da Silva se inscreveu no Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), por conta própria e só depois do cadastro feito contou aos pais que vai concorrer às premiações – notebooks, TVs e tablets – que serão ofertadas aos autores das melhores redações. Podem participar gratuitamente alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do médio, professores e moradores do Grande ABC que possuem curso superior completo – veja as categorias na arte ao lado.



Moradora do bairro Santa Teresinha, em São Bernardo, e aluna do 6º ano do ensino fundamental no Sesi da cidade, Isadora foi a segunda inscrita da categoria para sua idade e disse que se interessou em participar depois que a professora de língua portuguesa contou, em aula on-line, sobre o concurso literário do Diário, realizado há 15 anos. “Fiz a inscrição sozinha logo depois que ela contou que neste ano a gente poderia participar do Desafio de Redação. Fiquei empolgada”, relembrou.



O tema deste ano, A Ciência como Luz na Escuridão, não assustou a menina, que, ainda pequena, confessa ser uma “devoradora de livros”. “Minha professora de robótica passou alguns textos sobre ciências e eu li todos. Agora estou começando a me preparar para fazer meu texto bem feito”, garantiu.



Isadora contou que gosta de livros de suspense, contos e histórias em quadrinhos, e acredita que sua paixão pela leitura é o que a ajuda na desenvoltura de textos, revelando ainda ser boa aluna de português. “Quero ficar em primeiro lugar e ganhar um notebook para poder jogar, ver vídeos, assistir a séries e ler on-line”, disse, entusiasmada, contando que uma das coisas que a motivaram foi pensar que “muitas pessoas” iriam ler sua redação. “Fiquei curiosa pelo concurso literário e estou ansiosa para fazer meu texto e todas as pessoas lerem o que escrevi”, disse Isadora.



Sua mãe, Adriana Antunes, 40, contou que ficou surpresa com a inscrição da filha, o que, para ela, é motivo de orgulho. “Acho muito legal ela se interessar por esse tipo de evento. Ela poderia se inscrever em tantas outras premiações que aparecem na internet e escolheu justamente um concurso literário. Isso é excelente”, comemorou a mãe.



Adriana confessou que o gosto pela leitura “é de família” e revela que deixará a filha escrever como quiser. “Gosto de deixar que ela faça por conta e, se pedir, dou uma força”, disse a analista de marketing.



Outra mãe orgulhosa é Kelly Renata Dias dos Santos, 30, que acredita que a filha Kauany Santos Canho, 10, tenha chances de ser premiada. A aluna do 6º ano da EE (Escola Estadual) Antônio Lucas, de Rio Grande da Serra, decidiu participar do evento depois que a professora divulgou na instituição. “Estou muito feliz por ela se inscrever. A Kauany já está até fazendo a redação e os professores auxiliam. É muito bom isso para ela”, disse a mãe.



INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 22 de agosto no hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao – basta apontar a câmera do celular para o QR Code acima para ser direcionado ao link do concurso literário.



O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).