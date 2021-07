Docente ensina como explorar o tema do Desafio de Redação

Bia Moço



01/07/2021 | 03:12



Escrever sobre ciência não é tarefa fácil, sobretudo porque a área abrange diversos aspectos e pode, inclusive, trazer confusão para quem não a vive diariamente. Pensando nisso, a coordenadora pedagógica e professora de língua portuguesa e literatura do Colégio da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Roberta Roque Baradel dá dicas para os inscritos no Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS, que neste ano tem como tema A Ciência como Luz na Escuridão.

A profissional pontua que o momento vivido pelo mundo com a Covid aproximou a população da ciência, assunto que tem sido pauta nas principais rodas de conversa há mais de um ano, mas intensificado nas últimas semanas diante da produção em tempo recorde das vacinas contra o coronavírus. No entanto, Roberta acredita que a pandemia não precisa ser o principal cenário das redações.

“Sem dúvida, nunca se ouviu tanto falar de ciência como agora, mas (para o concurso) vale a pena também investir na reflexão de como a ciência surgiu”, pontuou a profissional, deixando algumas propostas como dica. “(Pode se falar de) Como é preciso que grandes centros de pesquisa invistam também na divulgação científica de suas produções; como é preciso investir em políticas públicas para que a profissão de pesquisador seja reconhecida e valorizada no Brasil; como é preciso desconstruir a visão estereotipada do que é e do que faz um cientista; como devemos abordar o tema na escola para que os jovens tenham mais senso crítico e maior habilidade de distinguirem fato de opinião; e, sobretudo, provocar a reflexão de que a ciência cerca a nossa vida e de que é urgente que invistamos em sua divulgação e em sua valorização sob pena de tornar a escuridão muito maior do que já é nesses tempos tão difíceis que vivemos”, elencou.

A professora destaca ainda que é importante “primeiro entender a metáfora contida no tema” e partir para abordagem que veja a ciência como uma metodologia séria e objetiva para compreender fenômenos físicos, sociais e culturais relacionados à nossa necessidade de conhecer e interagir no mundo. “O melhor caminho para essa reflexão é procurar entender que a ciência é uma das formas de analisar o mundo e que, graças à metodologia inerente a ela, é possível ampliar nossos saberes. Negar a ciência é negar uma imensa possibilidade de avanço social nas mais diversas esferas, como saúde, tecnologia, educação, entre outros”, explicou a docente.

Roberta frisa ainda que os candidatos devem investir em pesquisas sobre o tema, sobretudo para entender como a ciência trabalha e como se relaciona ao cotidiano. “Hoje há muitos materiais que produzem conteúdo sério e facilmente acessíveis”, analisou a professora, lamentando que os docentes, assim como ela, sofrem dificuldades da vida de pesquisador no Brasil.



COMO PARTICIPAR

As inscrições para o Desafio de Redação são gratuitas e se encerrarão dia 22 de agosto. Para participar basta se cadastrar no hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao – aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo ser direcionado ao link.

O prêmio principal para alunos do 3º ano do ensino médio será uma bolsa de estudos na USCS, os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets, que serão ofertados aos autores das melhores redações. Já o vencedor da categoria entre candidatos com ensino superior completo ganhará bolsa de pós-graduação na USCS, onde o ganhador poderá escolher um entre os 24 cursos de lato-senso das mais diversas áreas. Os vencedores serão anunciados em programa da DGABC TV, transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação é promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).