Juliette revela amizade entre sua mainha e a mãe de Anitta - e usa vestido avaliado em dez mil reais!

21/06/2021 | 13:10



Quem nunca teve uma amizade tão forte que acabou unindo até mesmo as mães? Pois de acordo com o jornal Extra, a relação entre Juliette e Anitta acabou sendo exatamente assim! O veículo conta que, de acordo com Juliette, foi Miriam Macedo, a mãe da cantora, quem a recepcionou durante o período em que se hospedou na casa da nova amiga - e que a amizade entre ela e sua própria mãe veio quase que instantaneamente.

Logo depois de deixar o confinamento no BBB21, Juliette e sua mãe, Fátima Freire, passaram um período na Barra da Tijuca para que a vencedora do reality show seguisse cumprindo alguns compromissos. Acontece que Anitta estava nos Estados Unidos na época, e incumpiu a mãe de receber as convidadas:

- Anitta nos ofereceu toda a estrutura. E, como não estaria aqui, a mãe dela veio nos receber. Gostou tanto da minha, que acabou ficando na casa também. Foi bom porque as duas falam a mesma língua, tanto maternal quanto regional. Miriam nasceu em Guarabira, cidade da Paraíba.

Pois as coincidências entre as duas mães não param por aí: além de terem nascido na mesma região, as duas tiveram que lidar com a súbita fama das filhas e com todo o amor e as críticas que vieram junto. A paraibana conta que Miriam, por ter mais experiência no assunto, chegou até mesmo a aconselhar Fátima:

- Ela aconselha mainha: Olha, a única coisa que nós podemos fazer por nossas filhas é rezar, essa vida é difícil. Mas Miriam mostra que é possível ter uma vida normal em meio ao caos. Anitta fala sempre com a gente por telefone. Essa estrutura familiar foi muito importante para eu me acalmar neste momento.

Look de alta costura

E parece que Juliette está fazendo jus à amizade com a Poderosa, já que surgiu usando um vestido para lá de grifado durante a live de Wesley Safadão! Para o evento, a paraibana escolheu usar um vestido de veludo e cristais assinado por ninguém menos que Vitor Zerbinato.

De acordo com o colunista Leo Dias, que conversou com o estilista, a peça saiu do ateliê diretamente para as mãos da maquiadora e faz parte de uma coleção limitada e premium - que tem um preço médio de dez mil reais!

Faz parte coleção de exportação da marca, esse vestido saiu ontem do ateliê e foi mandado para ela.

A coleção da qual o look saiu, aliás, é tão exclusiva que foi apresentada durante o showroom do estilista em Paris. Os fãs mais apaixonados podem até mesmo conseguir uma peça igual à da campeã do BBB21 - mas isso só é possível sob encomenda.