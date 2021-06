Ator que usou cueca no rosto como protesto contra o uso de máscaras é internado com Covid-19 e estado de saúde é delicado

21/06/2021 | 10:10



David Cardoso Júnior, conhecido por ter atuado na novela Zaza, da TV Globo, está internado em um hospital da cidade de São Paulo depois de testar positivo para o novo coronavírus. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, o estado de saúde dele é delicado.

Ele, que tem 52 anos de idade, é o filho mais velho do também ator David Cardoso. Além de também ser conhecido por posar nu duas vezes para a revista G.Magazine e por participar do quadro Boa noite, Cinderela do SBT, David ganhou fama ao longo da pandemia por ter usado uma cueca no rosto em protesto contra as medidas de restrição impostas como prevenção ao novo coronavírus, e também contra o uso de máscaras.

Em sua carreira, Davidzinho, como é conhecido, ainda coleciona papéis em filmes eróticos feitos pelo pai e chegou a gravar diversos CDs, sendo o mais recente deles um de música gospel.