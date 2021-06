Bia Moço

19/06/2021 | 00:01



A PM (Polícia Militar) formou ontem 59 novos agentes, em solenidade de primeiro uso de uniforme e passagem do primeiro para o segundo ciclo de ensino dos soldados de segunda classe. O evento foi realizado no Centro de Formação de Soldados do Grande ABC, localizado na Vila Guiomar, em Santo André, e, devido à pandemia do coronavírus, contou com a presença reduzida de familiares dos novos integrantes da corporação.

O ato solene acontece a cada seis meses no CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde pelo Grande ABC. Desde março de 2010, cerca de 3.000 policiais já foram formados no local.

Segundo o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, à frente do comando regional, é neste evento que os policiais militares, além de concluírem o primeiro módulo de ensino, “firmam o dever de zelar pelo cumprimento dos valores, deveres éticos e disciplinares, para servir bem a comunidade e, cada vez mais, enaltecer a instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo”.

O Diário acompanhou o evento. Os novos formados se emocionaram com o momento, sobretudo por marcar, além do primeiro uso de farda, o início de uma profissão. “Ver jovens iniciando uma carreira, assim, perfilados e uniformizados, assumindo o compromisso de abraçar a causa pública, por ideal e amor, é um momento de muito orgulho”, frisou o coronel Hélio.

Em discurso, o comandante do CPA/M-6 desejou a todos os novos soldados que “sejam honrados e não desviem do bom caminho”, procurando sempre seguir bons exemplos, “nesta nobre missão de viver para servir e proteger”.

“Essa farda, que agora esses novos policiais têm a honra de envergar, contempla 190 anos de lutas e de história, mantendo o legado transferido por heróis, que deixaram rastros e raízes no solo bandeirante no cumprimento do dever”, frisou o coronel.



MAIS POLICIAIS

Na próxima segunda-feira, o centro de formação receberá 150 novos alunos para o segundo módulo do curso, com a peculiaridade de iniciarem os estágios operacionais supervisionados nos sete municípios do Grande ABC, contribuindo, conforme o coronel Hélio, “para a prevenção de crimes violentos”.