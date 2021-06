Aline Melo

Do Diário Grande ABC



19/06/2021 | 00:01



A dona de casa Maria das Dores Vidal de Meneses, 36 anos, moradora do bairro Conceição, em Diadema, aguarda há dois meses que a Prefeitura da cidade cumpra a ordem judicial que determina o fornecimento de 180 fraldas por mês ao seu filho, João Vitor Alexandre de Meneses, 15, portador de múltiplas deficiências e cadeirante. A última entrega foi realizada em março e, desde então, Maria das Dores tem dependido de doações para comprar as fraldas do adolescente.

A moradora não trabalha para poder cuidar do filho e a única renda dos dois é um BPC (Benefício de Prestação Continuada) que o adolescente recebe, no valor de um salário mínimo (R$ 1.100), mas que é consumido quase que integralmente pelo aluguel e pelas contas da casa. Maria das Dores explicou que a última vez em que conseguiu retirar as fraldas foi em 25 de março. “Quando voltei em abril me informaram que estava em falta. E, desde lá, não recebi mais”, pontuou.

Para comprar as fraldas, Maria das Dores gastaria pouco mais de R$ 200 ao mês, valor que ela não dispõe. “Tenho pedido ajuda para quem eu conheço”, afirmou. Essa não é a primeira vez que a Prefeitura de Diadema interrompe o fornecimento de fraldas. Em julho de 2020, o Diário mostrou que várias mães estavam com o mesmo problema, com atrasos de pelo menos dois meses.

Maria das Dores explicou que já entrou na Justiça pedindo a troca da marca da fralda que estava sendo fornecida, porque o produto não tem muita qualidade e seu filho precisa usar duas por vez, para evitar vazamentos. “Falei com uma assistente social que me explicou que existe problema com a empresa que fornece as fraldas, que o tamanho ‘G’ está em falta. Mas meu filho precisa, não temos como ficar sem”, reclamou.

Questionada sobre o atraso na entrega das fraldas, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Diadema se limitou a dizer que está tomando todas as medidas cabíveis junto ao fornecedor para normalizar a dispensação das fraldas no menor tempo possível. Que a Secretaria de Saúde está à disposição da família para os esclarecimentos que se fizerem necessários e, assim que o estoque do insumo estiver disponível, a família será comunicada.