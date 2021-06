Após DR quádrupla, Márcia Fellipe e Rod Bala são eliminados do Power Couple Brasil, com 14,51% dos votos

18/06/2021 | 01:11



É o fim da linha para Márcia Fellipe e Rod Bala! O casal está fora do Power Couple Brasil 5 após disputar a primeira DR quádrupla da edição com Deborah Albuquerque, Bruno Salomão, Mirela Janis, Yugnir Ângelo, Mari Matarazzo e Matheus Yurley nesta quinta-feira, dia 17.

A dupla, que recebeu 14,51% dos votos, foi parar na berlinda por ter acumulado o pior saldo da semana. Márcia e Rod ainda tiveram a missão de escolher o destino da Herança da DR do ciclo. Nesta semana, o legado bom, ganhar cinco mil reais na conta conjunta, ficou para Renata Domínguez e Leandro Gléria. Já o presentinho ruim, ser vetado da próxima Prova dos Casais, é de Li Martins e JP Mantovani.

As emoções não pararam por aí! Logo após a votação cara a cara que rolou na última quarta-feira, dia 16, Geórgia Frohlich e Thiago Bertoldo acharam que Deborah Albuquerque ficou estranha com eles e o caos se instaurou na mansão.

- No momento em que a gente votou no Matheus e na Mari, eu senti que a Deborah começou a me olhar um pouco estranho. Ela ficou me olhando fixamente com um olhar meio de raiva e decepção, disse a atriz.

- Eu não queria ter visto certos votos, retrucou Deborah.

Bruno Salomão decidiu, então, entrar no meio da discussão e tirar satisfações com o casal.

- O que chateou a galera, vou falar na sinceridade, foi que na hora [da votação] vocês falaram que não eram prioridade para ninguém.

Eita!