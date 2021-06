Luan Santana e GKay dão beijão em teaser de Morena

17/06/2021 | 08:10



Gkay é a verdadeira morena de Luan Santana! Após tanto mistério, o cantor sertanejo divulgou na noite da última quarta-feira, dia 16, um teaser do videoclipe da música Morena. Na publicação, os dois aparecem dando um beijão e o cantor dispara sobre ela ser a verdadeira morena da vida dele!

Na história, Luan encarna um detetive que está em uma missão para achar um colar que foi roubado. Quando encontra, descobre que a humorista está por trás do roubo. Gkay então confessa que cometeu o crime para chamar a atenção de Luan, na tentativa de se tornar a morena do clipe.

A estrela do vídeo, que será divulgado apenas na sexta-feira, dia 18, é Natalia Barulích, a morena escolhida após Juliette recusar o convite.

Em resposta à Gkay, Luan avisa antes deles se beijarem:

- Ela é a morena do clipe, mas você sabe quem é a morena da minha vida.

Em bate-papo com Leo Dias, a equipe de marketing do cantor sertanejo explicou como rolou a participação de Gkay, que estava dando o que falar na internet por ter deixado o cabelo loiro para trás e se tornado morena.

- Dentro do storytelling que criamos, Gkay roubou o colar numa tentativa de chamar a atenção de Luan para ser a morena do clipe. E ela super entrou na brincadeira com a gente, disse a equipe para o colunista.