Joelma dá fora em Alexandre Borges após cantada no Altas Horas: - Momento eu comigo mesma

16/06/2021 | 16:11



E parece que Joelma está abalando alguns corações por aí! Recentemente, a cantora foi chamada de gata por Alexandre Borges, durante a participação do ator no programa Altas Horas. E por mais que tenha gostado do elogio, a artista confessou, em entrevista ao jornal Extra, que não está procurando por um relacionamento no momento.

- Fiquei muito feliz com o elogio do Alexandre Borges, que mulher não ficaria, né?! Mas eu estou num momento de tanta paz, de tanta alegria. Só quem tem isso, sabe do que eu estou falando. Este momento é eu comigo mesma.

Solteiro, Alexandre foi bem direto quando falou com Joelma no programa Altas Horas, em abril deste ano.

- Você está solteira, meu bem? Eu estou solteiro. Teste rápido de cotonete, fia. E uns beijinhos, disparou o ator.

Borges também recitou Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, para a cantora. Depois, ele cantou um trecho de Eu Sei Que Vou Te Amar, música que ficou popular na voz de Tom Jobim. O astro ainda elogiou a aparência da estrela.

- Vocês não podem perder a Joelma. Joelma tá gata! Muito gata! Conseguiu se recuperar muito bem mesmo.

O último relacionamento público de Alexandre Borges foi com a fotógrafa portuguesa Tatiana Coelho. Já Joelma namorou com o empresário Alessandro Cavalcante por pouco mais de um ano, mas a relação chegou ao fim em junho de 2018.