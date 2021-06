Ex-jurado do The X Factor diz que Britney Spears estava sob efeito de remédios durante o programa

15/06/2021 | 17:10



Louis Walsh, que foi jurado do programa The X Factor por 11 anos, deu uma entrevista surpreendente ao jornal The Independent. O empresário, que foi colega de Britney Spears por uma temporada do programa, contou que ela estava sob efeito de medicamentos pesados durante sua participação.

- Eu ficava sentado com Britney por dois dias e depois de algumas audições ela levantava... Eles literalmente paravam o reality e a tiravam de lá, porque ela estava sob efeito de tantos remédios e outras coisas. Eu sentia pena dela.

Na visão de Walsh, era como se a cantora nem soubesse o que estava acontecendo.

- Lá estava ela, a maior estrela do pop do planeta, e ela estava apenas sentada lá fisicamente, mas não estava lá mentalmente. Ela tinha muitos problemas.

O agente musical também falou sobre como a fama pode ser traiçoeira.

- É isso o que acontece. Não podemos culpar a indústria da música. Eles provavelmente querem ser famosos, conseguem tudo e então eles ainda não são felizes. Não é aquilo que eles pensavam que fosse. Acho que existe um vazio e muitas pessoas ruins. Eles caem nas armadilhas, mas aquilo não os deixa felizes.

Questionado se Britney deveria ter recebido ajuda, ao invés de participar de um programa de entretenimento Walsh disparou:

- Ela estava ganhando milhões de dólares para fazer isso, então por que diabos ela não ficaria sentada lá?

Tutela

A próxima audiência referente à tutela de Britney Spears está marcada para o dia 23 de junho. Entretanto, segundo informações do Page Six, a artista e todos os envolvidos participarão da ação apenas de forma remota, virtualmente.

Assentos limitados estarão disponíveis na sala de tribunal, e em outra sala, terá uma transmissão de áudio ao vivo da sala de tribunal. Os fãs poderão ouvir remotamente a audiência, câmeras não serão permitidas., diz um comunicado enviado à imprensa internacional.

Essa será a primeira vez que Britney se dirigirá à juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Brenda Penny, que preside o caso de tutela da cantora. Será que teremos uma vitória para Spears?