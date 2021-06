Secretaria de Habitação diz que famílias do Di Thiene poderão ser alocadas em terreno da Enel

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/06/2021 | 17:41



A secretaria de Habitação do governo do Estado, por meio de seu secretário executivo, Fernando Marangoni (DEM), afirmou que as famílias do Edifício di Thiene, que ficava no bairro Fundação, em São Caetano, e que foi demolido pela Prefeitura após desabamento parcial de uma laje, em 2019, deverão ser alocadas em um terreno da Enel Distribuição São Paulo na Avenida dos Estados, em trecho que passa pelo município.

Marangoni fez a declaração após reunião com o deputado estadual, com domicílio eleitoral em São Caetano, Thiago Auricchio (PL), e também com a Enel, na tarde desta segunda-feira. O encontro já estava marcado na agenda desde a semana passada.

Conforme o secretário executivo, a reunião de hoje tratou exatamente de terreno que pertence à empresa de energia para que seja anexada à um trecho que pertence à Prefeitura de São Caetano. Já há estudo adiantado para o local, mas tanto a administração quanto o governo do Estado não descartam a possibilidade de realizarem levantamento para outros terrenos na cidade.

“A reunião de hoje foi com a Enel para que a gente consiga anexar a parte da empresa que fica atrás do terreno, tornando assim uma área maior e possível para a produção (habitacional). Então, avançamos muito e a Enel mostrou toda a disponibilidade em nos ajudar. Além disso temos outras áreas em estudo junto da Prefeitura (de São Caetano)”, declarou Marangoni, ao lado do deputado Thiago Auricchio, em vídeo que foi disponibilizado em redes sociais. “As famílias serão acolhidas nesse terreno ou em outro”, reiterou o secretário executivo.

Ao todo, 102 famílias ficaram desabrigadas após a demolição do prédio em novembro de 2019. Parte dela conseguiu novas moradias no Interior de São Paulo, mas 84 ainda aguardam resolução do imbróglio para reaver seus lares em São Caetano.

No início do mês passado, 82 famílias invadiram o terreno onde ficava o Edifício di Thiene. A Justiça, entretanto, concedeu liminar para que as pessoas fossem retiradas do local. Na ocasião, durante a ação, houve um atrito entre moradores com o possível responsável pelo terreno, mas a situação foi resolvida com ajuda da PM (Polícia Militar) e GCM (Guarda Civil Municipal). Hoje, o terreno é de responsabilidade da antiga Sociedade Civil Imobiliária e Incorporadora São Caetano Di Thiene Ltda. e está avaliado, segundo informações das famílias, no valor aproximado de R$ 16 milhões.

Na semana passada os moradores do Di Thiene invadiram imóvel do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Heloísa Pamplona, também no bairro Fundação. Cinquenta moradores acamparam no local até o dia 5 de junho, quando decisão da Justiça conquistou a posse para a Prefeitura de São Caetano.