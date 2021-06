1992 - Eleições municipais

Ademir Medici



PTB elege os prefeitos de Santo André, São Bernardo e São Caetano;

PMDB faz os prefeitos de Mauá e Ribeirão Pires;

PT ganha em Diadema; PSDB, em Rio Grande da Serra

NO BRASIL

As eleições de 1992 para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores foram realizadas, simultaneamente, no sábado, 3 de outubro. Também houve eleições nos municípios criados até 1º de maio de 1992.

621 – O sistema eleitoral em vigor fora definido pela Constituição de 1988, chamada de “Cidadã”.

622 – Foram as primeiras eleições municipais realizadas em dois turnos, no Brasil.

623 – A campanha municipal começou no governo Collor e o pleito no início do governo interino de Itamar Franco, vice de Collor. O titular foi afastado na véspera da eleição, renunciando posteriormente.

624 – Em Editorial, com o título ‘O ator Collor’, o Diário antecipava o enredo da política nacional: “O acusado manterá o processo até onde lhe for conveniente. Na fase derradeira, já às vésperas da sentença final, renunciará ao cargo de presidente da República, o que determinará o imediato arquivamento do processo. Serão quase 180 dias de liberdade para promover toda sorte de fatos”.

625 – Seria o primeiro caso de impeachment de um presidente da República no Brasil. O processo dominava o noticiário político. Já as municipalidades brasileiras viviam o processo eleitoral.

626 – No Grande ABC, realizava-se em 1992 a eleição municipal 36, numa contagem feita por Memória a partir de 1892. Newton Brandão, Walter Demarchi e Antonio Dall’Anese, os três do PTB, eram eleitos prefeitos de Santo André, São Bernardo e São Caetano, respectivamente,

627 – José de Filippi vencia a sua primeira eleição para prefeito de Diadema: única das sete cidades onde deu PT para o Executivo.

628 – José Carlos Grecco e Valdírio Prisco, ambos do PMDB, venciam em Mauá e Ribeirão Pires, com José Teixeira (PSDB) eleito prefeito de Rio Grande da Serra.

629 – Não houve segundo turno no Grande ABC em 1992, diferentemente de São Paulo, onde Paulo Maluf (PDS) venceu Eduardo Suplicy (PT) nos dois turnos. Poderia ter havido segundo turno em Santo André e São Bernardo, as únicas cidades da região com mais de 200 mil eleitores – regra básica para uma nova eleição. Ocorre que Brandão e Demarchi dispararam, alcançando bem mais que o percentual mínimo de 50% mais um dos votos no primeiro turno.

Em 13 de junho de...

1901 – Um trem de cargas da São Paulo Railway apanha e mata um homem próximo ao km 39, em Rio Grande (da Serra).

EM>Segundo o correspondente do Estadão, a vítima possuía altura regular, cor branca, gordo, barba feita, parecendo ser português ou espanhol, não encontrando no bolso do infeliz mais que um cigarro e um carretel de linha. Não trazia papel por onde se pudesse reconhecer a identidade.

1961 – Cooperativa de Consumo dos Empregados da Volkswagen, em São Bernardo, inaugura posto de vendas.

n Expedida a carta constitutiva do Lions Clube Mauá.

1976 – 120 jornalistas do Grande ABC receberam o título de cidadão honorário da Cidade da Criança, em São Bernardo.

- Fundação das Artes de São Caetano fecha escola de teatro.

- Grutema (Grupo de Teatro Mauá) propõe levar peças cênicas aos bairros. À frente, os diretores Roberto Barbosa e Ednaldo Freire.

1991 – Realizado o I Torneio de Futebol de Mesa de São Caetano, denominado Torneio Antonio Maria Della Torre. Vitória de Wilson Brambilla pela Abrevb (Associação Beneficente e Recreativa de Vila Barcelona). Vinte e um botonistas participaram.

Diário há meio século

Domingo, 13 de junho de 1971 – ano 13, edição 1559

Manchete – Comércio de Santo André discute horário noturno

As grandes lojas comerciais da cidade pleiteavam a extensão de horário de funcionamento das 18h para as 22h: Sears, Duton, Garbo, Gabriel Gonçalves, Rivo, Ducal e Eletro-Radiobraz.

Santos do Dia

- Inácio Matoyan

- Avito (Aventino)

ANTONIO (Lisboa, 1195 – Pádua, 13-6-1231). Doutor da Igreja. Há uma forma de caridade denominada ‘Pão de Santo Antonio’, que copia as atitudes do santo em favor dos pobres e famintos

Municípios Brasileiros

- No Dia de Santo Antonio, 63 municípios aniversariam, entre os quais 20 de São Paulo: Adamantina, Cordeirópolis, Coroados, Guaratinguetá, Junqueirópolis, Macatuba, Marinópolis, Martinópolis, Mirassolândia, Ocauçu, Paraibuna, Pradópolis, Quatá, Rancharia, Santo Antonio da Alegria, Santo Antonio de Posse, Santo Antonio do Pinhal, Suzanápolis, Taiúva e Urânia.

- Alguns outros aniversariantes: Andorinha (Bahia), Caetanópolis (Minas Gerais), Darcinópolis (Tocantins), Inhuma (Piauí), Lapa (Paraná), Mata (Rio Grande do Sul), Pinheiral (Rio de Janeiro), Santo Antonio de Leverger (Mato Grosso), Tijucas (Santa Catarina) e Triunfo (Pernambuco).