Grande ABC supera barreira de 200 mil casos de coronavírus

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/06/2021 | 18:48



O Grande ABC alcançou nesta quarta-feira (9) a expressiva marca de 200 mil contaminações confirmadas de coronavírus. Com os boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras de Mauá, que reportou 115 novos casos, Diadema, com 183 registros, e Rio Grande da Serra, com dois infectados, a região acumula agora 200.165 moradores infectados pelo vírus, o que corresponde a 7,1% da população de 2,8 milhões de habitantes, ou seja, a cada 14 pessoas que moram nas sete cidades, uma já teve Covid-19.

A marca é superada no 454º dia da pandemia, que no Grande ABC começou no dia 15 de março de 2020, quando os primeiros três casos foram confirmados, sendo dois em São Bernardo e um em São Caetano. A barreira das 100 mil contaminações foi rompida em 4 de janeiro de 2021, o que mostra que a pandemia está acelerada neste ano, já que foram precisos 296 dias para atingir a marca e mais 158 dias em para que outros 100 mil fossem reportados.

São Bernardo é a cidade com o maior número de casos, com 76.374 contaminações, seguida por Santo André, com 56.809; Diadema, com 26.560; Mauá, com 19.150; São Caetano, com 12.005; Ribeirão Pires, com 6.468; e Rio Grande da Serra, com 2.799. Em relação as mortes em decorrência da Covid-19 São Bernardo também lidera com 2.671 falecimentos, seguida por Santo André, com 2.181; Diadema, com 1.199; Mauá, com 1.106; São Caetano, com 752; Ribeirão Pires, com 313; e Rio Grande da Serra, com 86.