Morando recua, promete recontratar demitidos e alivia crise com a Câmara

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



09/06/2021 | 14:09



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), recuou e prometeu aos vereadores de sua base de sustentação melhorar o diálogo, na tentativa de evitar rebelião da bancada governista na Câmara, além da recontratação de indicados de parlamentares em cargos comissionados.

O Diário mostrou na edição desta quarta-feira que o tucano decidiu exonerar aliados de três vereadores situacionistas, abrindo crise com parte do bloco de apoio ao governo na casa. Como resposta, essa ala estava disposta a aprovar requerimento de informações sobre o contrato com a BR7, empresa que explora o transporte coletivo na cidade, e de repúdio ao governador João Doria (PSDB), flagrado no fim de semana em hotel no Rio de Janeiro sem máscara.

Na noite de terça-feira, já sabendo do movimento no Legislativo, Morando convocou o líder do governo na casa, vereador Ivan Silva (PP), e o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (PSD), para discutir a iminência de racha.

O Diário apurou que a conversa foi tensa, uma vez que Morando tentou transferir a Ivan a responsabilidade pelo estremecimento nas relações com a Câmara. Ivan retrucou, listou série de promessas feitas pelo tucano e não cumpridas junto aos parlamentares e chegou até a insinuar que deixaria o posto de líder de governo se o prefeito insistisse em colocar em sua conta a crise com a base. Alertou que a demissão dos indicados, inclusive, provocou movimento de união, e não de separação, dessa ala. Morando, então, reduziu o tom.

Logo no começo da sessão da manhã desta quarta-feira, Ivan chamou a bancada governista para informar sobre o diálogo com o chefe do Executivo na noite anterior. Morando assegurou que no começo do mês que vem vai chamar os vereadores, de forma individual, para estabelecer melhor relação com a casa e colher sugestões sobre o andamento do governo de São Bernardo. Também ficou acertado que até a noite desta quarta-feira os indicados de vereadores demitidos no dia anterior seriam recontratados – os cortes envolveram sugestões de nomeações de Roberto Palhinha (Avante), Afonsinho (PSDB) e Almir do Gás (PSDB).

Alguns parlamentares não se mostraram dispostos a mais uma vez ceder a favor do prefeito, mas a maioria do bloco que caminha para a independência na Câmara entendeu que o momento era de dar mais um voto de confiança a Morando. Mas que seria o último. Se o prazo não fosse cumprido – ou seja, dia 1º – a rebelião seria deflagrada, inclusive com questionamentos a outros contratos vultuosos do governo Morando.

A sessão costuma começar às 9h, mas os trabalhos tiveram início de fato somente às 11h30. Os requerimentos cobrando explicações do contrato da BR7 e o de repúdio a Doria não foram apresentados. A casa analisou e aprovou a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), uma prévia do orçamento e que precisaria ser votada diante de prazos regimentais.