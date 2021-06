Rede bolsonarista em S.Bernardo volta à tona em inquérito

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



09/06/2021 | 00:34



Parte da rede de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que gerenciava contas inautênticas nas redes sociais é de São Bernardo. O caso foi revelado no ano passado, quando o Facebook derrubou quase uma centena de perfis, mas veio à tona novamente nesta semana.



Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), derrubou parte do sigilo do inquérito que investiga a participação de bolsonaristas em atos antidemocráticos. Nos autos liberados, consta relatório realizado pela Atlantic Council, empresa que analisa atuação de grupos na disseminação de fake news. Foi com base nesse levantamento que a PF (Polícia Federal) identificou que milhares de acessos a essas contas partiram de órgãos públicos, como a Presidência da República, a Câmara dos Deputados e o Senado. A PF também vinculou algumas dessas contas à primeira-dama Michelle Bolsonaro.



De acordo com o relatório, essa rede foi criada antes das eleições de 2018 e foi usada durante o pleito para “atacar seus oponentes”. Depois, serviu como fonte de ataques ao STF e ao Congresso Nacional. Também há menção dessa rede na disseminação de informações falsas sobre a pandemia de Covid-19 e de ataques a medidas consideradas necessárias para o controle da crise sanitária, como o distanciamento físico. “As contas pertenciam a vários grupos, divididos por cidades em que os funcionários operavam: Brasília, Rio de Janeiro e São Bernardo. Esses subconjuntos empregavam estratégias únicas que os diferenciavam um do outro. Enquanto os do Rio e de São Bernardo fizeram uso proeminente de contas duplicadas e falsata, foram identificados poucos perfis falsos no grupo de Brasília. Além disso, os grupos do Rio e de São Bernardo operavam meios de comunicação externos hiperpartidários”, diz trecho do relatório.