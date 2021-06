União credencia S.Caetano em programa federal anticorrupção

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



08/06/2021 | 20:43



A CGU (Controladoria-Geral da União) qualificou a Prefeitura de São Caetano para participar do programa Time Brasil, instituído pelo governo federal para fortalecer o combate à corrpução.



O projeto federal foi criado em 2019, tendo três eixos centrais (transparência, integridade e participação social). No material sobre a ação, a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirma que o Time Brasil está alinhado com a Agenda 2030, de ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas).



São Caetano tem, desde 2017, a CGM (Controladoria-Geral do Município), comandada por Mylene Gambale, justamente com o objetivo de apurar denúncias que pudessem envolver o governo.



“O ingresso neste programa federal, pautado na transparência e integridade pública, é um reconhecimento do trabalho que fazemos de prevenção e combate à corrupção, de promoção da ética no serviço público e de transparência na comunicação com o munícipe”, comentou o prefeito Tite Campanella.



Conforme o programa Time Brasil, Estados e municípios credenciados têm acesso a uma assessoria especializada, a capacitações presenciais e à distância sobre os temas específicos de seu plano de ação, além de acesso a sistemas e apoio remoto, roteiros, guias e material técnico para implementação das ações. Essas atividades precisam estar em plano de metas estipulado pela prefeitura que queira aderir ao programa – o pedido de inclusão precisa ser referendado pela União, com base em critérios técnicos.



“A CGU entrou em contato com a Repac (Rede Paulista de Controladorias Municipais) e fez o convite para os municípios integrantes participarem do processo de adesão ao Time Brasil. São Caetano participou do processo e foi qualificada”, disse Mylene Gambale, que, além de comandar a CGM, é coordenadora executiva da Repac.



Hoje um grupo de trabalho de acompanhamento da implementação do Time Brasil em São Caetano será criado e terá sua primeira reunião.