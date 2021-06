Luciano Huck irá dirigir e comandar programa que substituirá o Domingão do Faustão

08/06/2021 | 12:10



Fausto Silva anunciou que irá deixar a TV Globo e irá para a Band, ou seja, seu programa, o Domingão do Faustão, deixará um espaço aos domingos na emissora. Ainda não há um nome oficial para substituir o apresentador, mas segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Luciano Huck deve comandar uma atração dominical.

Aparentemente, boatos de bastidores da Globo indicam que o marido de Angélica irá dirigir o seu próprio novo programa que irá ao ar aos domingos. Internamente, essa mudança do apresentador já é dada como certa e a renovação de contrato está a caminho.

Ainda não se sabe detalhes sobre a nova atração, mas tudo será criado do zero. Ou seja, Huck não irá levar nenhum quadro que já exista em seu atual programa, o Caldeirão do Huck. Além disso, ele também não irá assumir nenhum quadro existente do Domingão do Faustão.