Filho de Datena é internado com Covid-19: - Ele não está bem

08/06/2021 | 08:10



O jornalista Jozé Luiz Datena revelou que seu filho, José Luiz Datena Junior, está internado em decorrência da Covid-19. Ele, que tem 33 anos de idade, está no Hospital Sirio-Libânes, em São Paulo, após uma piora em seu quadro de saúde no décimo dia de sintoma da doença.

Na última segunda-feira, dia 7, o apresentador falou por duas vezes sobre o quadro de saúde do filho.

- Da família ele foi o mais cuidadoso de todos. Quando vinha aqui em casa usava máscara e mantinha distância. Há dez dias pegou Covid, a esposa dele não pegou. A evolução foi boa e hoje ele piorou e está indo para o Sírio-Libanês, sorte que pode ir para lá, muita gente não tem ou tem o sistema público de saúde, que apesar de ter melhorado não é dos melhores do mundo ainda, mas vai ser porque a gente viu a importância do SUS, declarou Datena.

Datena falou sobre a situação pessoal em meio à críticas a realização da Copa América no Brasil.

- Você acha que estou me lixando com a Copa América? Minha preocupação é meu filho. É como ele vai estar. E como estou preocupado com meu filho, milhões de brasileiros estão preocupados. Claro que você perde atenção, o foco. Eu quero que se lasque a Copa América. (...) Ele ainda tem 33 anos de idade é jovem, mas os jovens também morrem e você fica sem saber o que fazer. Milhares de pessoas estão pensando em seus parentes internados. Quinhentos mil não pensam mais

Em outro momento, em entrevista à Cátia Fonseca, Datena explicou que está sem cabeça para trabalhar e voltou a criticar a pautas do Brasil enquanto o país enfrenta momento difícil da pandemia:

- Ele não está bem. Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira acometida pela Covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível. Claro que meu filho está em um hospital de primeira qualidade, tem muita gente que não têm acesso a isso. Por essas pessoas eu rezo muito para que elas estejam bem. Eu queria ter ficado em casa porque no hospital, mas não dá pra você entrar. Eu não vou quebrar a regra, mas não estou com muita cabeça pra trabalhar não.