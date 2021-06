Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/06/2021 | 00:01



A Covid matou mais 50 pessoas no Grande ABC, de acordo com informações dos boletins epidemiológicos emitidos ontem pelas prefeituras. O número é o mais alto desde 31 de maio, quando 63 falecimentos foram confirmados. Agora, são 8.164 óbitos desde o início da pandemia.

O número de novos pacientes contaminados com o coronavírus também foi expressivo ontem. Foram confirmados mais 1.002 casos, com total de 197.086 até agora. Destes, 178.987 estão recuperados da enfermidade.

Ontem, as sete cidades aplicaram 9.347 imunizantes contra a Covid, sendo 8.992 referente à primeira dose e 335, à segunda. No total, o Grande ABC superou a marca de 700 mil pessoas que iniciaram o esquema vacinal, com 700.508 primeiras doses aplicadas, o que corresponde a 24,95% da população, enquanto que 334.031, ou seja, 11,9% das pessoas, já estão com o esquema vacinal completo.

No Estado, foram registradas 33 mortes e 3.898 novos casos. De acordo com a Secretaria de Saúde, “o número de óbitos e casos está abaixo da média verificada diariamente por falta de atualização, por parte do Ministério da Saúde, nas ferramentas relacionadas aos sistemas de notificação de casos leves – sistema e-SUS – e óbitos – Sivep, onde também são notificados os casos graves. A integralidade dos números pode estar impactada pela falta de atualização da API (Interface de Programação de Aplicativos, na tradução da sigla em inglês) e pelo feriado prolongado de Corpus Christi. Com isso, os 645 municípios, juntos, somam 113.474 óbitos e 3.338.262 pessoas contaminadas, sendo que 2.983.371 estão recuperadas.

Já de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, foram computadas 1.454 novas mortes, elevando o total de óbitos para 470.842. Também foram acrescentados 37.936 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas. Assim, o total de infectados subiu para 16.841.408, dos quais 15.239.692 se recuperaram.



VACINA

Todas as cidades do Grande ABC – com exceção de Rio Grande da Serra – avançaram na campanha e passam a imunizar pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos. Santo André, São Bernardo e São Caetano exigem cadastro no site das prefeituras, enquanto que Diadema e Mauá imunizam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Já em Ribeirão Pires a campanha acontece no Complexo Airton Senna, no sistema drive-thru.

A antecipação foi possível porque as cidades receberam novos carregamentos da vacina Covishield, produzida pela Fiocurz em parceira com a Astrazeneca. São Bernardo também recebeu doses do imunizante da Pfizer, sendo, ao lado de Campinas, a única cidade contemplada, além da Capital, em todo o Estado.