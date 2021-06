Luan Santana é flagrado com modelo do clipe de Morena em Trancoso, na Bahia

04/06/2021 | 11:10



Luan Santana está com a modelo e influenciadora digital Natália Barulich em Trancoso, na Bahia, segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias.

Natália foi a escolhida para interpretar a morena do videoclipe da música Morena. Inicialmente, Juliette havia sido convidada para a gravação do vídeo, no entanto, recusou a proposta.

Os dois teriam viajado após o encerramento do trabalho, que foi rodado em São Paulo, no centro histórico da cidade.

O videoclipe deverá ser divulgado ainda neste mês. O colunista revelou que Luan encarna um detetive e vive um par romântico com a morena, interpretada por Natália. As cenas, aliás, seriam extremamente sexy.

Nas redes sociais, Luan e Natália não escondem que estão na Bahia. Os dois publicaram cliques semelhantes na pousada onde estão hospedando, dando pistas aos fãs de que estariam mesmo juntos.