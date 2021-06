Região tem 1.137 casos de coronavírus em 24 horas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 22:50



As sete cidades do Grande ABC reportaram nas últimas 24 horas 1.137 novos casos de Covid-19. É o maior número de infecções em um único dia desde 19 de abril, quando foram notificadas 1.254 infecções pelos municípios. Assim, a região chega ao total de 195.140 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Também foram confirmadas mais 32 mortes, totalizando 8.079 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia.

Entre todos os infectados, 177.548 pessoas já se recuperaram da doença. O Grande ABC ainda aguarda o resultado de 157.055 exames sobre os quais existe a suspeita de contaminação.

Os mais de 1.000 casos reportados ontem representam aumento de 44,8% com relação ao total de infectados informados um dia antes, na terça-feira, dia 1º. Santo André confirmou 357 novos casos e quatro mortes, chegando ao total de 55.821 contaminações e 2.140 óbitos. São Bernardo, que teve 333 novos infectados e dez vítimas fatais, totaliza 75.159 casos de Covid e 2.614 perdas. Mauá informou que mais 200 exames tiveram resultado positivo, além de 13 falecimentos, com isso a cidade chegou a 17,3 mil casos e 1.039 óbitos.

Diadema reportou 188 contaminações e cinco óbitos, chegando a 25.825 infectados e 1.158 vítimas fatais. Em São Caetano, a Prefeitura confirmou mais 31 casos, sem confirmação de óbitos. A cidade totaliza 11.836 contaminados e 739 perdas. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra reportaram 14 novos casos cada uma, sem ocorrência de mortes. Ribeirão Pires tem 6.412 infectados e 303 óbitos, enquanto Rio Grande totaliza 2.787 contaminados e 86 perdas.



ESTADO

Nos 645 municípios paulistas foram contabilizados 3.314.631 casos de Covid-19 e 112.927 mortes desde o início da pandemia de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 23.122 novos casos e 717 novos óbitos. Entre o total de infectados com o coronavírus, 2.972.363 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 345.971 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem havia 23.035 pacientes internados no Estado, sendo 10.925 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 13.049 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado era de 81,2% e na Grande São Paulo, 79,9%.



BRASIL

O País chegou a 467.706 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 2.507 óbitos e 95.601 novas infecções. No total, 16.720.081 casos já foram confirmados no Brasil e o número de pessoas recuperadas totaliza 15.168.330.

O ranking de Estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (112.927), seguido por Rio de Janeiro (51.096) e Minas Gerais (40.880). Já as unidades da federação com menos óbitos são Roraima (1.645), Acre (1.676) e Amapá (1.708). <TL>AM