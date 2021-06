Região precisa acelerar vacinação para proteger os adultos até outubro

Anderson Fattori



03/06/2021 | 05:34



O governo do Estado anunciou ontem que pretende vacinar com a primeira dose toda a população acima de 18 anos até o dia 31 de outubro, desde que não haja atraso no envio de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) por parte da China. De acordo com o calendário, apresentado em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, as pessoas sem comorbidades serão protegidas a partir de 1º de julho. Mas, para que o Grande ABC consiga cumprir a promessa do Estado será preciso receber mais frascos dos imunizantes. Em maio, as sete cidades aplicaram, em média, 7.148 primeiras doses por dia, enquanto que para atingir o objetivo seriam necessárias 9.762 doses.

Caso mantenha os números atuais, as sete cidades do Grande ABC só vão conseguir proteger com a primeira dose a população com 18 anos ou mais, estimada em 2.145.947 pessoas – de acordo com dados da Fundação Seade, vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento do Estado e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) –, no dia 25 de dezembro, como o Diário mostrou em 17 de maio. Até ontem 681.698 já haviam sido imunizadas, restando 1.464.249.

“São Paulo vai concluir toda a vacinação da sua população vacinável até o dia 31 de outubro. Originalmente, a nossa previsão era até 31 de dezembro. Agora nós estamos afirmando que até 31 de outubro todos os brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

A nova data antecipa em dois meses o prazo inicialmente previsto pelo governo de São Paulo para concluir a campanha. A projeção foi calculada pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) com base nas perspectivas de disponibilidade de vacinas informada publicamente no site do Ministério da Saúde e considera a primeira dose do esquema vacinal, que é composto por duas doses conforme as bulas dos imunizantes disponíveis no Brasil.

Em julho a campanha será dedicada aos adultos de 55 a 59 anos, entre os dias 1º e 20. Entre 21 e 31 serão imunizados os trabalhadores da educação com idade entre 18 e 44 anos, completando assim a categoria de profissionais de ensino. Para agosto, estão previstas mais duas faixas etárias, zerando o público de 45 a 54 anos. No mês de setembro mais três faixas entram no calendário, alcançando as pessoas com idade entre 30 e 44 anos. A campanha deverá ser finalizada em outubro com as pessoas de 18 a 29 anos – veja datas no calendário acima.

O governo do Estado não definiu prazo para que o público-alvo, ou seja, as pessoas com 18 anos ou mais, receba as duas doses dos imunizantes, completando o esquema vacinal. De acordo com os especialistas, apenas depois de 15 dias do reforço é que o indivíduo pode se considerar protegido do novo coronavírus.

No Grande ABC e em todo o Estado as cidades estão priorizando a aplicação da primeira dose, tanto que a média diária do reforço é de apenas 2.719. Neste ritmo, a população-alvo da região só seria completamente imunizada em 2023, já que apenas 332.884 moradores dos 2.145.947 completaram o esquema vacinal até ontem.