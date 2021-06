Sindema volta a descartar greve mesmo sem proposta

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



02/06/2021 | 20:46



Os funcionários públicos de Diadema voltaram a descartar greve mesmo sem proposta de reajuste salarial por parte do governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Em assembleia realizada ontem pelo Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), a categoria decidiu postergar decisão sobre possível paralisação.



A estratégia visa unificar a campanha salarial a futuros embates, como o retorno às aulas presenciais sem a conclusão da vacinação contra a Covid-19 a todos os profissionais da educação – a administração ainda não liberou o retorno justamente pautada na lentidão da imunização dos servidores. A posição, porém, desagradou alguns funcionários, que defenderam maior pressão sobre o governo Filippi.



“Eu discordo, acho que temos avanços. Fizemos diversas reuniões, atos na Prefeitura, produzimos materiais, fomos até a Câmara cobrar apoio dos vereadores e denunciamos quando o governo se negou a debater. A gente precisa de expertise para não queimar etapa e não prejudicar a mesa de negociação que está se estabelecendo”, defendeu o presidente do Sindema, Ritchie Soares.



Desde março, data base da categoria, o funcionalismo diademense busca convencer o governo Filippi a promover reajuste salarial na ordem de 14%. A gestão petista, porém, bate o pé e alega que não pode mexer na folha de pagamento em decorrência da legislação federal, aprovada no ano passado, que impede reajuste aos servidores em meio à pandemia.



O Sindema, por sua vez, sustenta que há brechas jurídicas e que a administração pode conceder reajuste, desde que exista vontade política. Nova reunião entre o Paço e o Sindema foi marcada para a semana que vem.