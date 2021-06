Roberto de Carvalho divulga foto de Rita Lee após revelação de tumor no pulmão

02/06/2021 | 08:10



Roberto de Carvalho movimentou o Instagram na noite da última segunda-feira, dia 1, ao compartilhar uma foto de Rita Lee. Na imagem, a cantora aparece toda estilosa, com um pijama xadrez rosa combinando com o óculos com lente da mesma cor, e deitada na cama enquanto olhava para o companheiro.

O clique, claro, deixou os internautas e fãs do casal empolgados. Na caixa de comentários, os dois receberam diversas mensagens carinhosas.

Nossa rainha está muito bem cuidada!, escreveu um internauta.

Por favor, não perturbe. Rainha na cama, escreveu mais um.

Até mesmo Xuxa Meneghel deixou um comentário para Rita:

Queria te abraçar, escreveu a eterna Rainha dos Baixinhos.

Os fãs também quiseram saber se Rita está melhor de saúde, já que há algumas semanas a cantora foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina em um hospital em São Paulo.