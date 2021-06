Fátima Bernardes choca ao aparecer com harmonização facial

01/06/2021 | 15:10



Fátima Bernardes assustou os espectadores do seu programa nesta terça-feira, dia 1º, ao aparecer com harmonização facial! A apresentadora usou um filtro do Instagram para simular o procedimento estético.

Ao ver a si mesma com as mudanças no Encontro com Fátima Bernardes, a jornalista não gostou do resultado e afirmou:

- Preparem-se, porque é a coisa mais assustadora! Olha isso, gente do céu! Mas tem um lado bom, depois que eu olho isso e olho no espelho, eu falo assim: Graças a Deus, Deus sabe o que faz. Se você está insatisfeita, você pode usar um filtro e ver que pode ficar muito ruim.