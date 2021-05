Alvo de boatos de gravidez, Larissa Manoela se irrita nas redes sociais: Já perdi as contas de quantas vezes vocês me engravidaram

30/05/2021 | 13:10



Como você viu, Larissa Manoela já foi alvo de boatos de gravidez algumas vezes. Desta vez, após novos rumores que circulavam as redes sociais, a atriz se pronunciou no Twitter, pedindo para que não a tirem do sério.

O povo me pergunta porque eu não entro muito aqui. Porque muitas das vezes, é entrar pra me aborrecer. Tão sempre arrumando alguma fake news pra colocar meu nome. Mas essa da gravidez já deu né, já perdi as contas de quantas vezes vocês me engravidaram. Eu estou tão bem, gente. Não me tirem do sério!, desabafou.

Para desviar do assunto, Larissa pediu para que foquem em seu trabalho - e aproveitou para divulgar o novo vídeo que publicou no Instagram: um cover de Solo Quédate en Silencio, do RBD.

Já que vocês tão falando de mim, aproveitem pra falar de um assunto realmente verdadeiro. Meu trabalho que mais amo! Soltei um cover lindão que realmente merece a atenção de quem se interessa por conteúdo relevante.