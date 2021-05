Ator da série O Barco do Amor morre aos 90 anos de idade

30/05/2021 | 12:11



Morreu no dia 29 de maio, o ator Gavin MacLeod de 90 anos de idade, em sua casa em Palm Desert, nos Estados Unidos.

A notícia da morte do capitão Merril Stubing, da série O Barco do Amor foi dada pela TMZ, e segundo o sobrinho do artista ele vinha de idas e vindas do hospital há meses com várias doenças, mas não chegou a especificar qual delas foi a causa de sua morte.

No dia 29 de maio também morreu B.J Thomas, aos 78 anos de idade vítima de uma complicação de câncer no pulmão.

A informação da morte foi dada por meio do perfil do artista em suas redes sociais onde dizia:

É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de B.J. Thomas.

O cantor acabou morrendo em sua casa, no Texas, nos Estados Unidos e caso você não saiba, ele já venceu cinco Grammy!