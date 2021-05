Luísa Sonza revela que já cursou a faculdade de direito

30/05/2021 | 11:10



Luísa Sonza participou na noite do último sábado, dia 29, do programa Altas Horas ao lado de Pocah, Camilla de Lucas e Bruno Mazzeo. A cantora então acabou revelando que tinha um plano b caso a sua carreira não fosse para a frente.

Isso mesmo, Sonza contou para Serginho Groismann que já tinha pensado anteriormente qual profissão gostaria de seguir caso não fosse e não desse certa ser uma cantora de sucesso.

- Na verdade eu não ia dar certo em nada se não fosse cantando, mas eu cheguei a fazer um pouquinho de faculdade de Direito. Eu tenho muito aquela coisa do jovem que quer mudar o mundo. Eu vi o direito como uma válvula de escape, mas como um plano B caso não desse certo o meu plano A. Mas aí quando eu vi que eu poderia mudar com a música, com a minha voz, eu larguei tudo.

E que bom que seu plano A deu certo, né!? O apresentador ainda questionou quanto tempo que Luísa Sonza estudou na faculdade de Direito para se tornar uma advogada.

- Pô Serginho, eu tava bem aqui falando que eu tinha feito direito... Cara, eu fiz duas semanas, brincou a cantora.