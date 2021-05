Dois mocinhos passavam pela calçada. O News Seller nem havia completado um ano Então..

Ademir Médici



30/05/2021 | 07:19



Hoje quem faz memória, na sua fiel máquina de escrever, é o leitor Ivo Fattore. Uma linda história vivenciada em janeiro de 1959 e que fala em casamento, João Evangelista de Paiva (tabelião), Francisco Cardoso Franco (o seo Chico do Cartório), Diário do Grande ABC e duas testemunhas, uma muito querida e próxima da Memória nossa de cada dia.

Municípios brasileiros

Hoje aniversariam Palestina, São Joaquim da Barra e Valparaíso.

Também completam aniversário: no Rio Grande do Sul, Barracão e Santo Augusto; no Pará, Conceição do Araguaia; em Minas Gerais, Descoberto e São Félix de Minas; e no Acre, Mâncio Lima.

Diário há meio século

Domingo, 30 de maio de 1971 – ano 13, edição 1549

Religiosidade – A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que há 18 anos percorre todos os Estados do Brasil, chegou ontem (29 de maio de 1971) à região. Veio em trem especial, numa promoção da União dos Ferroviários Católicos do Brasil e do Diário do Grande ABC.

O Diário doará uma imagem autêntica da Padroeira do Brasil à entidade, em troca da primeira, que ficará definitivamente no Palácio Episcopal de Santo André.

Nota – Irmã Wilma Carvalho, secretária do Centro Diocesano da Pastoral, mostrou recentemente à Memória a imagem de Nossa Senhora Aparecida recebida meio século atrás e que ocupa local de destaque na sede da Diocese, na Praça do Carmo.

Em 30 de maio de...

1976 – Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) anunciava a criação do departamento do comércio exterior para assessorar os associados em assuntos de exportação.

Santo André entrega passarela para pedestres sobre a Avenida dos Estados e Rio Tamanduateí, na Praça Armando de Arruda Pereira, em Santa Teresinha.

São Bernardo inaugura o sistema de iluminação pública da Estrada do Rio Acima, no Riacho Grande, desde a Rua Coração Eucarístico de Jesus até a Balsa João Basso.

Hoje

Dia do Geólogo

Dia do Decorador

Santos do dia

Fernando III

José Marello

JOANA D’ARC (França, 6-1-1412 – Inglaterra, 30-5-1431). Cresceu no meio rural, piedosa, devota e analfabeta, assinava seu nome utilizando uma simples, mas significativa, cruz. Significativa porque já aos 13 anos começou a viver experiências místicas