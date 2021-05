Ademir Medici

Vocês vão ver como é

Didi, Garrincha e Pelé

Dando seu baile de bola

Quando eles pegam

no couro

O nosso escrete de ouro

Mostra o que é nossa escola

Frevo gravado por Jackson do Pandeiro para o bicampeonato mundial conquistado pelo Brasil: Chile, 1962. Compositores: Braz Marques e Diógenes Bezerra.

Na enquete 49 do Memofut, seguindo as normas das duas eleições anteriores – 1894-1930; 1931-1950 – a votação foi pela internet. Os historiadores do futebol citaram 28 jogadores e cinco técnicos.

Na sistematização dos votos, escreveu o professor Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut:

Os jogadores mais votados do período foram Garrincha e Gylmar (15 votos) e Didi, Nilton Santos e Pelé (14). Domingos D’Angelo considerou Pelé hors-concours.

A Seleção Brasileira de 1951 a 1970, na opinião do Memofut, tem a seguinte escalação (esquema 4–3–3): Gylmar; Djalma Santos, Bellini, Mauro e Nilton Santos; Zito, Gérson e Didi; Garrincha, Tostão e Pelé. Técnico: Vicente Feola. Todos os titulares foram campeões mundiais pela Seleção Brasileira.

A Seleção reserva ficou escalada da seguinte forma (esquema 4–4–2): Castilho; Carlos Alberto, Orlando, Roberto Dias e Everaldo; Clodoaldo, Ademir da Guia, Zizinho e Rivellino; Coutinho e Pepe.

Como não foram votados goleiros além de Gylmar, Castilho ficou no segundo time por ter aparecido em sete dos oito times reservas.

Vavá, assim como Pepe, teve dois votos, porém, como Coutinho já se garantira como centroavante, optamos por manter o ex-ponta esquerda santista na Seleção reserva.

1894-1930

A Seleção Brasileira dos primórdios do futebol, segundo o Memofut: Marcos Carneiro; Píndaro e Bianco; Fausto, Amílcar e Rubens Salles; Formiga, Neco, Friedenreich, Heitor e Arnaldo. Técnico: Píndaro de Carvalho.

1931 a 1950

Neste período, o Memofut formou a seguinte Seleção: Barbosa; Domingos e Norival; Bauer, Danilo e Noronha; Tesourinha, Zizinho, Leônidas, Jair e Ademir. Técnico: Flávio Costa.

1971-1990

Nesta semana – enquete 50 – o Memofut está escalando a Seleção Brasileira com jogadores que se destacaram nas décadas de 1970 e 1980. Semana que vem, Memória revela o resultado.

NA ERA DO TRI. Eles deram show de bola na fase mais vitoriosa do futebol brasileiro: (1) Gylmar, (2) Djalma Santos, (3) Bellini, (4) Mauro, (5) Nilton Santos, (6) Zito, (7) Gérson, (8) Didi, (9) Garrincha, (10) Tostão e (11)Pelé. (12)Técnico: Vicente Feola

Em 28 de maio de...

1916 – Retrato de Eloy Chaves, secretário da Justiça e da Segurança Pública do Estado, é inaugurado no salão da delegacia de polícia de Santo André. 1921 – Victorino Dell’Antonia, comerciante e industrial na Estação do Pilar (Mauá), preparava-se para ir à Europa, em tratamento de sua saúde. 1976 – O prefeito Newton Brandão entrega a passarela para pedestres sobre a Avenida dos Estados e Rio Tamanduateí, na Praça Armando de Arruda Pereira, no bairro Santa Terezinha. 1991 – O jornalista Reinaldo Azevedo, editor executivo do Diário, proferia palestra na biblioteca Manoel Bandeira, em São Bernardo. E afirmava: 1 – As greves dos anos 1980 introduziram no jornalismo brasileiro o olhar do coletivo, censurado durante boa parte do regime militar. 2 – Aquelas greves eram, sobretudo, uma manifestação contra o regime. 3 – Hoje as greves que trazem algum resultado estão centradas na questão econômica, razão por que fracassou a greve política da CUT e das CGTs. O São Caetano contratava o atacante Serginho Chulapa.

Municípios Brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Valinhos. Elevado a município em 1953, quando se separa de Campinas. Em outros Estados, aniversariam em 28 de maio: Mato Grosso do Sul, Amambai; Goiás, Corumbaiba; Rio Grande do Sul, Machadinho e Viadutos; Pará, Maracanã e Muaná; e Bahia, Senhor do Bonfim. Diário há meio século Sexta-feira, 28 de maio de 1971 – ano 13, edição 1547 Manchete – A dois passos do Mundial, as brasileiras perdem A Seleção Brasileira de basquetebol perdeu da Checoslováquia por 68 a 51, no Ginásio do Ibirapuera, pelo VI Campeonato Mundial. Santo André – Inaugura-se hoje (28 de maio de 1971) o primeiro hipermercado total do Brasil, o supermercado Pão de Açúcar Jumbo, perto da estação ferroviária. São Bernardo – O industrial Salvador Arena, da Termomecânica, recebe o título de cidadão São-Bernardense.

