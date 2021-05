Base questiona Minhoca na liderança

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 00:15



A base de sustentação do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), tem enviado sinais para o Paço sobre insatisfação com o líder do governo na casa, Professor Jobert Minhoca (PSDB). Tem aumentado o volume de reclamação sobre atuação individualista e autoritária do tucano, bem como críticas no papel de Minhoca na apresentação e articulação de projetos. O parlamentar foi escolhido neste ano para ser líder do governo no Legislativo, em uma decisão que já havia gerado controvérsia e desconfiança do bloco, já que Minhoca é conhecido por falar o que pensa. Neste ano, o vereador busca construir uma candidatura a deputado federal.

Emenda efetiva

O vaivém instalado na discussão sobre envio de emenda por parte do deputado federal Alex Manente (Cidadania) para a Prefeitura de Ribeirão Pires teve andamento. O envio de R$ 1 milhão, em sugestão de Alex no orçamento da União, foi confirmado pelo governo federal, e será utilizado na área da saúde. O debate teve início depois que o prefeito Clóvis Volpi (PL) disse que Alex não fazia interlocução junto ao governo federal para endereçamento de recursos para custear o hospital de campanha. O parlamentar rebateu, declarando que Volpi não havia o procurado desde que retornou ao Paço de Ribeirão e que, mesmo assim, destinaria emendas para o município.

Vácuo

No dia em que o ex-prefeiturável Ailton Lima, de Santo André, anunciou saída do PSB, o vereador socialista Toninho Caiçara postou foto ao lado do deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP) e do ex-secretário Júnior Orosco (PDT), potencial candidato a deputado federal no ano que vem. A imagem foi interpretada como sinal de que Caiçara também pensa em se desfiliar do PSB.



Estica e puxa

O ex-vereador Fabio Palacio (PSD), potencial candidato a prefeito em eventual nova eleição em São Caetano, publicou ontem foto ao lado de dona Avelina, viúva do triprefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004), de um encontro dos dois em 2018, quando Palacio concorreu a deputado federal. A imagem busca desatrelar o peso da família Tortorello à provável campanha do prefeito Tite Campanella (Cidadania) – no sábado, dona Avelina esteve na solenidade de inauguração da Emei Cleide Rosa Auricchio e reinauguração da Praça Luiz Olinto Tortorello.



De saída

O ex-deputado Vanderlei Siraque está de malas prontas para deixar o PCdoB. Ele comunicou algumas lideranças do partido que deve protocolar nos próximos dias sua desfiliação. Siraque militou no PT por três décadas, até deixar o petismo em 2017. Concorreu a uma cadeira na Câmara de Vereadores em 2020, pelo PCdoB, mas teve votação considerada aquém da esperada – recebeu 1.059 votos. Siraque tenta sair do PCdoB sem fechar portas e tem avaliado convite de outras siglas.



Caminho quase definido

Ex-vereador e ex-prefeiturável em São Bernardo, Rafael Demarchi (PSL) tem garantido que será candidato a deputado na eleição do ano que vem. Só não fechou a raia pela qual vai correr. Demarchi busca se consolidar como representante da igreja Bola de Neve e também mantém conversas com prefeitos da região para traçar seu caminho.



Recado

Porta-voz da Rede Sustentabilidade de Santo André, Raquel Varela avisou que o partido não entrará na fila de siglas que querem filiar a primeira-dama andreense, Ana Carolina Barreto Serra, potencial candidata a deputada estadual. “Na Rede ela não passará nem na porta. A Rede não é partido de aluguel”, disparou.