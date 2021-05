Diagnosticado com Covid-19, quadro clínico de Nelson Sargento apresenta piora e sambista está na UTI

27/05/2021 | 09:10



Na última terça-feira, dia 25, foi informado que o sambista Nelson Sargento foi internado por complicações da Covid-19 no Instituto Nacional de Câncer, localizado no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, as informações fornecidas pela equipe do artista em suas redes sociais era que seu quadro clínico era estável:

Segundo o mais recente boletim médico, o quadro clínico é estável, apesar da preocupação com a situação pulmonar, em função da Covid.

Já na noite da última quarta-feira, dia 26, a assessoria de imprensa do sambista publicou novas informações, revelando que Nelson estava internado desde o último dia 20 e que seu quadro clínico havia evoluído negativamente. A publicação ainda informa que Sargento foi transferido para a UTI no último sábado, dia 22:

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) informa que o paciente Nelson Matos, 96 anos, está em estado grave e inspira cuidados na Unidade de Terapia Intensiva. O paciente foi transferido para a UTI, apresentando piora do padrão ventilatório e hipertensão, assim respirando com auxílio de máscara de oxigênio. O Instituto ainda esclarece que o paciente foi internado no último dia 20, com quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Ao chegar na unidade, foi realizado o teste de Covid-19, que apontou positivo.

O post esclarece que o sambista é matriculado na instituição médica desde 2005, época em que foi diagnosticado com câncer de próstata - mal que já foi tratado. A equipe do presidente de honra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira pede, ainda, orações pela melhora do artista.