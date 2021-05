Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:01



O Diário e a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) lançaram ontem, em evento on-line, a 15ª edição do Desafio de Redação que, neste ano, chega com novidades. Além dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3ª ano do médio e professores, moradores da região que tenham ensino superior completo também podem concorrer às premiações. Assim como em 2020, o concurso será de maneira remota devido à pandemia, e trará para discussão o tema A Ciência como Luz na Escuridão. As inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de junho até 22 de agosto, no hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao.

De acordo com os organizadores, o tema colocará em pauta o cenário atual, onde a vacina e os avanços da ciência puderam trazer à população a esperança de sanar a pandemia. A proposta é que os participantes possam discorrer o assunto em textos de 1.000 a 3.500 caracteres (contando os espaços), na folha oficial do concurso que estará disponibilizada no hot-site.

O gênero da redação é livre para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessala. As demais categorias deverão escrever artigos de opinião do tipo dissertativo-argumentativo. O prêmio principal para alunos do 3º ano do médio será bolsa de estudos na USCS, os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets que serão ofertados aos autores das melhores redações. Já o vencedor da categoria entre candidatos com ensino superior completo será bolsa de pós-graduação na USCS, onde o ganhador poderá escolher um entre os 25 cursos de lato-senso das mais diversas áreas.

Editor executivo de Redação do Diário, Nilton Valetim destacou a importância do Desafio de Redação na vida das pessoas. “Muitos vencedores do nosso concurso literário foram os primeiros integrantes de toda uma família que tiveram a oportunidade de sentar na cadeira de uma universidade. Nesse ano, mesmo com todas as limitações que a pandemia nos impõe, mais uma vez estaremos aqui por essa causa”, disse o mediador do evento, que preparou uma surpresa aos patrocinadores, apoiadores e demais participantes da reunião, quando apresentou vídeo do maestro João Carlos Martins tocando piano.

“Como posso cumprimentar o 15º Desafio de Redação do Diário do Grande ABC? Com essa peça (que tocou), que se chama Thank You (em inglês), ou seja, obrigado. Então, obrigado por vocês manterem esse sonho, tratando atualmente do tema ciência, que é de maior importância”, disse o maestro.

O diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, lembrou que, ano a ano, o concurso literário promove discussões saudáveis que englobam toda a população do Grande ABC. “Em todas tivemos a oportunidade de envolver a comunidade para discutir temas de relevância, de maneira que não conseguimos em nenhum outro projeto”, comemorou. “Quando se pensou que não havia mais para onde crescer, nasceu a ideia maravilhosa da USCS (de abranger pessoas com ensino superior)”, finalizou, parabenizando a universidade pela iniciativa.

Joaquim Celso Freire, professor e coordenador das ações de comunicação, cultura e extensão da USCS, afirmou que o Desafio de Redação “é um projeto que rende alta satisfação”, sobretudo porque, segundo ele, favorece na aproximação da universidade com a população. “Conversava ainda há pouco com a professora Maria do Carmo (Romero) e ela me dizia sobre o resultado bastante animador de um processo de trabalho dos estudantes de mestrado e doutorado, que está sendo elaborado em cima dos textos do concurso literário do ano passado, o que também mostra que o Desafio de Redação tem retorno positivo para a comunidade como um todo”, disse Freire.

As redações serão lidas pela comissão de avaliação, formada por alunos e docentes da USCS, e os critérios utilizados serão semelhantes aos de correções do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os vencedores serão anunciado em programa especial da DGABCTV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).