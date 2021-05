Mauá vacina pessoas de 35 a 39 anos com comorbidades e deficiência permanente

Do Diário do Grande ABC



25/05/2021 | 19:55



Mauá inicia nesta quinta-feira (27) nova etapa da vacinação contra o coronavírus. Desta vez serão imunizadas as pessoas entre 35 e 39 anos com comorbidades (veja o link

https://tinyurl.com/lista-comorbidades ) e deficiência permanente (BPC).

A vacina será aplicada nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta, das 9h às 16h - com exceção das unidades Magini, Flórida e Zaíra 2, cujo horário será ampliado até as 20h apenas no primeiro dia de imunização (quinta-feira). Único local a funcionar no sistema drive-thru é o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel - que vacinará somente no primeiro dia (quinta-feira, das 9h às 12h). A entrada é pela Rua Vitorino Dell’Antonia, no estacionamento da Prefeitura.

Os grupos prioritários seguem os critérios estabelecidos pelos governos federal (Ministério da Saúde) e estadual (Secretaria da Saúde).

Para agilizar o atendimento no local de vacinação é importante fazer o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Também é preciso apresentar CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço (somente podem ser vacinados os residentes em Mauá) e levar original e cópia (que ficará retida no local da vacinação) do receituário ou relatório médico, com até um ano de validade, com a descrição da comorbidade ou deficiência.

No caso de pessoas com deficiência é fundamental a comprovação do recebimento do BPC (Benefício de Prestação Continuada) da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social). Em relação a pacientes em acompanhamento nas UBSs poderá ser analisado o próprio registro da unidade para a liberação das doses.

A campanha ''Mauá na luta contra a fome'' arrecada alimentos não-perecíveis da cesta básica. Se puder, faça a doação após ser vacinado. Não é obrigatório, mas ajudará muito a quem não tem o mínimo para colocar na mesa.

A Prefeitura de Mauá reforça o pedido às pessoas ficarem em casa na medida do possível. Caso realmente precisem sair, cuidem-se. Usem corretamente a máscara, mantenham a higiene das mãos e o distanciamento social. Evitem aglomerações.

Locais de vacinação:

Ginásio Celso Daniel*

UBS Vila Assis

UBS Parque São Vicente

UBS Jardim Primavera

UBS Jardim Guapituba

UBS Vila Magini**

UBS Jardim Sonia Maria

UBS Jardim Paranavaí

UBS Jardim Oratório

UBS Jardim Zaíra 1

UBS Zaíra 2**

UBS Zaíra 3

UBS Macuco

UBS Flórida**

UBS Vila São João

UBS Feital

UBS Jardim Santista

UBS Jardim Itapark

UBS Parque das Américas

UBS Jardim Santa Lídia

UBS Jardim Kennedy

UBS Jardim Mauá

UBS Capuava

UBS Vila Carlina

* Atendimento exclusivo no sistema drive-thru. Funcionará somente nesta quinta-feira (27/05), das 9h às 12h. A entrada é pela Rua Vitorino

Dell’Antonia, no estacionamento da Prefeitura.

** UBSs que terão horário estendido até as 20h apenas na quinta-feira (27/05).