Max Sandro é o novo técnico do São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/05/2021 | 15:57



O ex-zagueiro Max Sandro, 48 anos, é o novo técnico do São Caetano. Ele chega para o lugar de Paulinho McLaren que, menos de duas semanas após ter a confirmação da nova diretoria de que seguiria no cargo, agora cuidará de outros projetos dentro do Azulão. As informações foram confirmadas pelo presidente Manoel Sabino Neto. "Confere sim", limitou-se a dizer o dirigente. "O McLaren irá cuidar de um projeto em nome do São Caetano", completou.

Como jogador, Max Sandro defendeu diversos clubes, entre eles Portuguesa, Coritiba, Náutico e até mesmo o Santo André, durante alguns meses de 2005. Depois, iniciou a carreira como treinador na base do Osasco Audax, passou pelo Palmas-TO, pelo Grêmio Osasco, pelo sub-20 da Chapecoense e regressou ao Osasco Audax, o qual comandou por quatro jogos na Série A-2 do Campeonato Paulista deste ano. Seu auxiliar será outro ex-jogador: Axel, que estava na Portuguesa Santista.

O São Caetano deverá disputar a Copa Paulista no segundo semestre, usando a competição como preparativo para a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2022 - foi rebaixado da elite nesta temporada.