Taika Waititi e Rita Ora trocam beijão em varanda e fãs especulam possível trisal

25/05/2021 | 14:10



Já era de conhecimento público que o cineasta Taika Waititi e Rita Ora estariam vivendo um romance e desta vez o bonitão foi além do que todo mundo já sabia e apareceu em público dando um verdadeiro beijão em outra pessoa. Eles estavam participando de uma festinha particular na casa do diretor, em Sidney, nas Austrália e apareceram na varanda da mansão.

A terceira pessoa deste beijo seria então Tessa Thompson que começou trocando olhares, risadas e...

...finalmente entrou na brincadeira e lascou um verdadeiro beijão no já casal.

É importante lembrar que Thompson disse em uma entrevista em 2018 que se sente atraída por homens e mulheres. E aproveitou para tirar uma lasquinha depois sozinha da cantora. Será que eles vão formar um trisal?