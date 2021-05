Rafa Kalimann comemora um ano de namoro com Daniel Caon e se declara na web!

24/05/2021 | 16:11



Como o tempo passa, né? No último domingo, dia 23, Rafa Kalimann e Daniel Caon comemoraram um ano juntos! No Instagram, a apresentadora publicou um texto falando do início do relacionamento entre os dois.

Um ano do oi sumido tímido que valeu as borboletas no estômago que senti pra mandar que surpreendentemente veio de um como é que tá seu coração? Batendo, claro. Da resposta Também, vem pra cá de quem não via a hora de te reencontrar. Mal sabíamos nós que aquele encontro na porta de uma balada goiana de dois garotos de 19 anos que só queriam viver com brilho nos olhos resultaria em um reencontro necessário, de tanta amizade e amor sete anos depois. Não acredito em acaso. Acredito que esse último ano, por mais difícil e diferente, tinha que ser vivido ao seu lado pra que eu, no momento mais instável (e grato) da minha vida recebesse essa energia boa, esse sorriso largo, essa maneira leve de ver a vida, escreveu na legenda.

O casal confirmou o relacionamento após o pedido do músico, realizado em outubro de 2020, durante um passeio em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Entretanto, mesmo antes do pedido oficial, eles já trocavam declarações nas redes. Fofos, né?

Sei que provavelmente essa mensagem não vai ser como a sua porque escolhi namorar um poeta que compõe as músicas mais lindas do Brasil e tem uma sensibilidade que me encanta. Mas de todo meu coração, obrigada por esses 365 dias ao seu lado, 365 apaixonada por sua essência, apaixonada por você, continuou.