Iza surpreende a web ao limpar a piscina com look fashionista

23/05/2021 | 16:10



Ela é toda dona de si! No último sábado, dia 22, Iza decidiu limpar a piscina de sua casa no maior estilo fashionista. A cantora escolheu um look verde neon e arrasou na pose.

E não parou por aí. O maxi óculos que a musa escolheu é grifado da Fenty, marca de ninguém menos do que Rihanna - outra estrela da música. O acessório custa mais de dois mil reais. Poderosa, né?

Em uma conversa com a Vogue Brasil, ela revelou que sempre gostou de moda, mas sofria por não encontrar roupas que ficassem bem no seu corpo. Além disso, Iza se sentia invisível por não se encaixar no padrão de beleza imposto pela indústria. Dá para acreditar?

Sempre gostei muito de moda, curtia me montar com aquilo que tinha ao meu alcance. Mas eu não problematizava não me ver, eu me sentia invisível, achava que não poderia estar lá. É isso que a falta de representatividade faz.