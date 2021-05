MC VK quebra o silêncio sobre a morte de MC Kevin: Sendo injustiçado

22/05/2021 | 12:10



MC VK usou o Instagram na noite da última sexta-feira, dia 21, para falar sobre a morte de MC Kevin, que morreu após cair de uma varanda de hotel. VK era uma das pessoas que estava com o funkeiro no momento do ocorrido.

No vídeo, que você confere na íntegra abaixo, VK falou sobre a amizade que tinha com Kevin, lembrando que o cantor era padrinho de sua filha e também seu empresário.

VK ainda afirma que está cooperando com as autoridades para esclarecer a morte do amigo:

- Já deixei tudo na mão da polícia: meu celular, minha senha. Fiz dois testemunhos, mas falei pro advogado voltar lá pra avisar que estou à disposição de fazer o que for. Não estou fugindo, pode ter certeza. Só eu sei o que estou passando e não vou fugir dessa luta. Espero que isso pare, não estou aguentando mais. Não tive um momento de luto pelo meu amigo.

Ele ainda diz que também quer saber o motivo para Kevin ter caído da varanda do hotel e entender a confusão que causou o acidente.

- Eu não sei o porquê. Eu quero descobrir o porquê. Perdi um amigo do coração. A única pessoa que queria meu bem, disse.

VK, que relatou que viu o amigo escorregar as mãos do parapeito da varanda e cair, também falou sobre os ataques que tem recebido após a morte de Kevin.

- Tô sendo massacrado. Tão agredindo muito a mim e a minha família. Espero que isso pare, estou sendo colocado contra a parede, massacrado. O Kevin reconhece meu coração.