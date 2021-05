Guazzelli abre briga com os vereadores

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021



O secretário de Cultura de São Bernardo, Adalberto Guazzelli (PSDB), comprou briga com os vereadores da cidade. Áudio que circula nos bastidores da Câmara apresenta Guazzelli inicialmente criticando o clã Tudo Azul, que, com Eduardo Tudo Azul (PSDB), está em sua terceira geração de vereadores – José e Juarez, avô e pai de Eduardo, foram parlamentares. Depois, prosseguiu, mas aumentando o alvo: chamou os vereadores de vagabundos. As declarações revoltaram a base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB). Tanto que, na sessão de quarta-feira, todos se reuniram com Humberto Rodrigues, secretário de Coordenação Governamental e responsável pela articulação com a Câmara. Apresentaram o áudio de Guazzelli e cobraram providências. Ameaçaram, inclusive, não votar o projeto de lei que concedeu o nome do prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), morto domingo, à Fábrica de Cultura. A promessa do governo foi de resolver a questão – interpretada como demissão do secretário.

Visita

A visita do vice-governador do Estado e secretário paulista de Governo, Rodrigo Garcia (PSDB), a este Diário e a Santo André mobilizou a classe empresarial da cidade, que foi ouvir do tucano os planos do Estado para a retomada do setor pós-pandemia. O empresário andreense Danilo Pinto conversou com o político a respeito do assunto.

Cultura em crise – 1

Na questão da crise com o secretário de Cultura de São Bernardo, Adalberto Guazzelli (PSDB), veio a calhar o fato de o prefeito Orlando Morando (PSDB) ter convocado para quarta-feira mesmo a solenidade de batismo da Fábrica de Cultura com o nome de Bruno Covas (PSDB). Dos vereadores morandistas, 18 estavam presentes – muitos brincaram que o quórum não é atingido nem em reuniões de bancada. Todos foram ver se Guazzelli apareceria para se desculpar ou reafirmar as críticas. O secretário não compareceu.



Cultura em crise – 2

Segundo a Prefeitura de São Bernardo, “o prefeito Orlando Morando informa que tomou conhecimento do fato pelo secretário de Coordenação Governamental, Humberto Rodrigues da Silva, e irá verificar o ocorrido”.



Cultura em crise – 3

A votação para homenagear Bruno Covas (PSDB) como nome da Fábrica de Cultura de São Bernardo teve dois posicionamentos que chamaram a atenção. O primeiro, de Paulo Chuchu (PRTB), que se ausentou do plenário – aos colegas, justificou que Covas era rival da família Bolsonaro, de quem é próximo. O segundo, de Glauco Braido (PSD), contrário à honraria.



Lado bom da força

O vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), brincou com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), durante a solenidade de apresentação do BRT aos chefes de Executivo do Grande ABC. Ao cumprimentar a deputada estadual Carla Morando (PSDB), presente à atividade, Garcia disse para Morando que Carla era a “melhor parte da família”. Arrancou risos dos presentes.



À francesa

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), deixou a atividade de apresentação do BRT aos chefes de Executivo do Grande ABC no meio do evento, alegando compromissos agendados. Ficou fora da foto oficial tirada dos políticos com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e com o secretário paulista de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.