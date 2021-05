Morando sanciona homenagem a Bruno e nega tributo ‘partidário’

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021 | 00:01



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sancionou ontem lei em homenagem ao ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB), morto no domingo, vítima de câncer, em que batiza a Fábrica de Cultura, equipamento ligado ao governo do Estado, com o nome do correligionário, mas rechaçou que o tributo tenha cunho ‘partidário’. “Escolhi fazer devido à história, trajetória na vida pública e familiar, biografia, seus feitos, passagem como deputado e secretário, além do legado que deixou no Grande ABC, em especial o trabalho (na ocasião como titular da pasta estadual do Meio Ambiente) para garantir que a Chácara da Baronesa pudesse ser mantida como parque”, sustentou.

Morando alegou que a região carrega esse débito com Bruno. “A Chácara Baronesa (no Jardim Oriental, em Santo André, divisa com São Bernardo) vivia profundo processo de corrosão (entre 2013 e 2014). Mostrei (na oportunidade, eu como deputado) o caos (com invasão de famílias no local). Governos das cidades (envolvidas) não eram do PSDB, eram de oposição. Não olhamos partido para salvar aquele pulmão verde. Seria novo Heliópolis, Paraisópolis. Assim como na iniciativa (da retomada) do Parque Serra do Mar. Temos dívida com o Bruno, e não porque era meu amigo ou do partido.”

O tucano frisou que conheceu Bruno quando, ainda como vereador pelo PSB, reverenciou Mário Covas em projeto de lei. Em 2001, logo após a morte do ex-governador de São Paulo, foi feita homenagem batizando viaduto no km 20,7 da Via Anchieta com o nome do avô de Bruno, um dos fundadores do tucanato.

A Câmara aprovou, por ampla maioria, projeto com a homenagem na sessão de ontem, em regime de urgência – texto foi protocolado no mesmo dia. A publicação do tributo vai entrar hoje no Diário Oficial do município, e a placa com o nome de Bruno deve ficar na parte externa do equipamento, inaugurado em setembro. Busto será também erguido no local.

Embora seja equipamento estadual, Morando assegurou que a Procuradoria-Geral do Município entrou em contato com a Secretaria de Cultura, confirmando a anuência do Estado à medida. “Prédio é uma concessão da Prefeitura. Nós trocamos e-mail formalizando isso. Tomamos esse cuidado. Tanto que veio aqui a secretária executiva (de Cultura, Cláudia Pedrozo, representando o titular Sérgio Sá Leitão), porque tem a concordância do Estado em denominar o espaço. Esse patrimônio está cedido ao Estado, não é do Estado. Não tem doação do imóvel. É prerrogativa do Legislativo municipal fazer a denominação.”