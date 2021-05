Mais de dez anos após separação com Adriana Bombom, Dudu Nobre fala sobre relação com a ex-esposa: - Não existe

17/05/2021 | 12:10



Adriana Bombom e Dudu Nobre foram casados durante quase oito anos, entre 2001 e 2009, quando acabaram se divorciando - mas foi somente na noite do último domingo, dia 16, que o cantor resolveu comentar sobre o fim de seu relacionamento com a atriz e sobre como ficou a convivência entre os dois.

Durante uma conversa com o programa Domingo Espetacular, Dudu mencionou as dificuldades pelas quais passou durante a separação para ter a guarda das filhas, Olivia Nobre e Thalita Nobre, e revela que perdeu contato com alguns artistas por conta disso:

- Eu tive uma separação que foi muito traumática, uma situação em que tive que lutar pelos meus direitos de pai. Algumas pessoas entenderam, outras não. Tem gente que até hoje não fala direito comigo, alguns artistas.

O artista ainda conta que quase não tem contato com Adriana, que vive um relacionamento com Adrien Cunha. De acordo com o Dudu, os dois se tratam com cordialidade e a atriz mantém contato com as filhas:

- Com a Adriana a relação não existe. A Adriana tem a vida dela com um cara muito bacana que é o Adrien, quando a gente encontra é: Oi, tudo bem? E vida que segue. Quando ela tem que falar com as minhas filhas, ela fala.

Vish!