Grávidas e puérperas com comorbidades começam a ser imunizadas na região

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



17/05/2021 | 10:55



Nesta segunda-feira (17), grávidas e puérperas (mulher que tiveram filhos nos últimos 45 anos) com comorbidades e mais de 18 anos começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 no Grande ABC. A vacina ministrada é a Coronavac. A vacinação de gestantes, que estava prevista para ter início na última terça (11), foi suspensa após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ter recomendado a suspensão imediata da aplicação da vacina Oxford/AstraZeneca em grávidas.

Para se vacinar, é preciso levar comprovante de residência, documento de identidade e documento que comprove a condição de risco, conforme recomendação de comprovação das pessoas com comorbidades e relatório médico liberando a vacinação, após avaliação dos riscos e benefícios. A lista de todas as comorbidades incluídas nesta fase da campanha de vacinação estão no http://tiny.cc/clcxtz .

Em Santo André, é preciso se cadastar no site http://psa.santoandre.br/vacinacovid . A Prefeitura andreense também abriu agendamento para aplicação de segunda dose da vacina contra a Covid-19 em munícipes com 64 anos que tomaram a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. A imunização destes públicos está sendo realizada nos drive-thrus do Estádio Bruno Daniel, Craisa, Atrium Shopping e Grand Plaza Shopping. Ao acessar o sistema de agendamento, serão disponibilizados locais, dias e horários disponíveis para imunização. Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.

São Caetano está com o agendamento aberto para a primeira dose para munícipes gestantes e puérperas com comorbidades. O site é coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br, optando pela data e horário. A vacinação acontecerá na Casa da Gestante (Rua Espírito Santo, 27, Centro). Será necessário apresentar relatório médico ou exames ou receita que comprovem a doença, comprovante de residência, documento atualizado com foto e protocolo de agendamento. Caso não tenha documentos para comprovação da comorbidade, deverá imprimir o formulário padrão de comorbidades para vacina contra a covid-19 disponível no site de agendamento e levar ao seu médico para que ele preencha e carimbe.

Mauá também está vacinando as grávidas e puérperas, além de profissionais da educação com mais de 47 anos e segundas doses para quem tem acima de 64 anos. A imunização presencial será realizada em todas as 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Quem não quiser descer do carro deve se dirigir ao Ginásio Polisesportivo Celso Daniel, único posto que vai operar no sistema drive-thru (no local não serão imunizadas pessoas que estiverem a pé), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h - a entrada é pela Rua Vitorino Dell’Antonia, no estacionamento da Prefeitura.

A Prefeitura de Diadema está vacinando, nas UBSs, com segundas doses os trabalhadores da educação com mais de 47 anos e também grávidas e puérperas com comorbidades. Não é necessário realizar o agendamento.

Em Ribeirão Pires, além de gestantes e púerperas, também estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades que tenham 50 a 55 anos. A imunização é no formato drive thru ou para pedestres, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h.

Grupo de gestantes (acima de 18 anos), mães (acima de 18 anos) com comorbidades que tiveram parto em até 45 dias e idosos com 64 anos que ainda não tomaram a segunda dose estão sendo chamados para a imunização nas UBSs de Rio Grande da Serra.

A Prefeitura de São Bernardo liberou neste domingo (16) o agendamento para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em munícipes com 64 anos que tomaram a primeira no dia 22 de abril. A imunização deste público-alvo começou hoje em quatro pontos de vacinação espalhados pela cidade. Para se vacinar, os idosos que integram este novo grupo devem realizar agendamento no site da Prefeitura ( www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus ), onde irão selecionar a data e o local da aplicação. Também foram chamados para as segundas doses quem tem de 80 a 82 anos.

São quatro postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura: o primeiro deles em sistema drive thru do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro), além dos postos avançados no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), Ginásio Poliesportivo do Jardim das Orquídeas (Estrada do Poney Club, 90, Alvarenga) e Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande (Rua Marcílo Conrado, 210, Riacho Grande).