Funkeiro MC Kevin morre após cair de hotel no Rio de Janeiro

17/05/2021 | 08:10



Morreu aos 23 anos de idade o funkeiro MC Kevin. Ele caiu do quinto andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido pelos bombeiros em estado grave e foi levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Band, a polícia civil irá investigar a morte do cantor, que estava na cidade para realizar um show. Nas redes sociais, a última publicação de Kevin foi ao lado da companheira.

O artista acumulava alguns sucessos, como a música Cavalo de Troia e O Menino encantou a quebrada. Seu maior hit era Vergonha pra Mídia. Ele registra 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify e acumula mais de nove milhões de seguidores no Instagram. MC Kevin também fazia parcerias de sucesso, com Mc Guimê, marido de Lexa, e Igu.

Nas redes sociais, a família lamentou a morte do artista. A advogada Dolane Bezerra, com quem ele se casou há duas semanas no México, escreveu: Você é e sempre será o amor da minha vida o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou ! Vai com Deus meu menino eu sempre vou te amar !!!