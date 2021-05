Em meio a desentendimentos com a família, Gabriel Medina homenageia a irmã caçula, Sophia

16/05/2021 | 13:11



Um momento de paz entre os Medina! Apesar das desavenças com sua família, Gabriel Medina não deixou de comemorar o aniversário da irmã caçula, Sophia, que completou 16 anos de idade. O surfista reuniu um compilado de fotos ao lado da jovem, que é uma das promessas para o futuro do esporte no país, e escreveu:

Feliz aniversário, minha eterna pequena! Te amo muito, Deus te abençoe e te proteja sempre. Você é e sempre será minha campeã!

Vale lembrar que a família Medina anda um pouco afastada desde que Gabriel se casou com a modelo Yasmin Brunet. A mãe do atleta, Simone, soltou diversas alfinetas para o casal e chegou a dizer que a nora era super controladora, e que definia até as refeições que o marido fazia.

A homenagem para Sophia em seu aniversário surpreende, já que a própria mãe da jovem afirmou que Medina não mantinha contato com a irmã.