Morre aos 71 anos, Armando Silveira, fundador de rede de concessionárias

Anderson Fattori



16/05/2021 | 00:01



Morreu na sexta-feira, vítima de uma parada cardíaca, o empresário Armando Silveira do Espírito Santo, 71 anos, fundador da Armando Veículos, uma das principais concessionárias do Grande ABC.



Nascido em Uberaba (Minas Gerais), Armando veio jovem para São Bernardo, onde trabalhou na área automotiva. Tornou-se mecânico e criou a Auto-Estufa Armando, na Rua Frei Gaspar, no Centro. Apaixonado por automóveis, logo criou rede de revendas de marcas famosas, total de nove concessionárias na região (duas em Santo André, três em São Bernardo, uma em São Caetano, duas em Diadema e uma em Mauá). Ficou conhecido como “Armando Veículos” ou “Armando da Renault”. Agora, a partida.



Filho de Argemiro José da Silva e Maria do Espírito Santo, Armando parte aos 71 anos. Seu corpo foi velado no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo, e sepultado ontem, no Cemitério da Saudade, no bairro Cerâmica, em São Caetano. Deixa a esposa Meire e os filhos Rodrigo e Fernando.



Nas redes sociais, a marca que Armando criou lamentou. “Sua jornada em vida jamais será esquecida e o seu amor pelo trabalho transcenderá conosco a cada novo dia. Aos familiares e amigos, o Grupo Armando se solidariza com a perda, desejando força e conforto neste momento tão delicado”. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) afirmou que o empresário foi “empreendedor que contribuiu com a cidade”.